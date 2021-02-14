Konya'da kısıtlamanda çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu
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Konya'da kısıtlamanda çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

14.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:46
Konya'da kısıtlamanda çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

KONYA'da 'Sevgililer Günü' dolayısıyla çiçekçilerin yoğun mesaisi sokağa çıkma kısıtlamasında devam ediyor.

KONYA'da 'Sevgililer Günü' dolayısıyla çiçekçilerin yoğun mesaisi sokağa çıkma kısıtlamasında devam ediyor. Evinden çıkamayan ve sevgilisine çiçek göndermek isteyenler internetten ya da telefonla sipariş veriyor.  

İçişleri Bakanlığı 'Sevgililer Günü'nün hafta sonu kısıtlamalarına denk gelmesi üzerine çiçekçiler için genelge yayınlayıp, evlere servis yapabilme imkanı tanıdı. Bunun üzerine bugün açık olan çiçekçiler yoğun tempoya girdi. Sevgililer Günü'nde evlere servis yaptığını ve çok yoğun olduklarını söyleyen çiçekçi Hüseyin İzmir, "İsteyen gelebilir; ama evlere servislerimiz de var. İnternet üzerinden satış yapıyoruz. Bu şekilde müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırladığımız çiçekler, orkideler, aranjman türlerinde hazırladığımız ürünlerimiz var. Müşterilerimizin aniden alıp gidebileceği şekilde tasarladık. Bu özel güne fazlasıyla çeşitlerimiz hazır. İstedikleri ürünü hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

Görüntü dökümü:

-Çiçeklerin hazırlanışından detay

-Çiçeklerden detay

-İşyeri Sahibi Hüseyin İzmirli'den röp

Haber-Kamera:  Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,


Konya'da kısıtlamanda çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu
Konya'da kısıtlamanda çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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