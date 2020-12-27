Kısıtlamadan muaf tatlı su balığı avcıları göle ağ sermeye devam etti
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Kısıtlamadan muaf tatlı su balığı avcıları göle ağ sermeye devam etti

27.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:22

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan profesyonel balık avcıları, göl sularına ağlarını sermeye devam etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan profesyonel balık avcıları, göl sularına ağlarını sermeye devam etti.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde geçimini balık avı yaparak sağlayan balıkçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulunca hafta sonları da mesaisini sürdürdü.

Tatlı su ürünlerinden pullu sazan, Çin sazanı ve levrek avı için limanlarından göl sularına motorlu tekneleriyle açılan balıkçılar, metrelerce ağ serip av yaparak evlerine ekmek parası götürebilmek için soğuk havalara rağmen saatlerce uğraş verdi.

Öte yandan, Beyşehir'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken, cadde ve sokaklar, kavşak, meydan ve parklar ile yeşil alanlar ve göl kıyıları ise boşalarak sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan muaf tatlı su balığı avcıları göle ağ sermeye devam etti
Kısıtlamadan muaf tatlı su balığı avcıları göle ağ sermeye devam etti
Kısıtlamadan muaf tatlı su balığı avcıları göle ağ sermeye devam etti
Kısıtlamadan muaf tatlı su balığı avcıları göle ağ sermeye devam etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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