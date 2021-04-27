Konya'da kısıtlamada ruhsatsız gazinodaki 46 kişiye ceza
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Konya'da kısıtlamada ruhsatsız gazinodaki 46 kişiye ceza

Konya'da kısıtlamada ruhsatsız gazinodaki 46 kişiye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde faaliyetine devam eden ruhsatsız eğlence mekanına düzenlen baskında 46 kişiye sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde faaliyetine devam eden ruhsatsız eğlence mekanına düzenlen baskında 46 kişiye sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Sırrı Acar Sokak'ta bulunan ruhsatsız olan eğlence mekanının sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde faaliyette olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, daha öncede mühürlenen iş yerinde yapılan incelemede izinsiz bayanların çalıştırıldığı, canlı müzik yayını yapıldığı, alkol sunumu olduğu ve kapalı alanda sigara kullanıldığı tespit edildi. Sosyal mesafe kuralına da uyulmadığının belirlendiği denetimlerde, eğlence mekanında bulunan 46 şahsa, sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uygulandı. Kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle ve izinsiz çalıştırılan 25 kişi için de tutanak tanzim edildi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlenerek faaliyetten men edildi. İş yeri sahibi E.A., 'mühür bozma' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi. - KONYA

Konya'da kısıtlamada ruhsatsız gazinodaki 46 kişiye ceza
Konya'da kısıtlamada ruhsatsız gazinodaki 46 kişiye ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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