KONYA'DA KISITLAMADA EĞLENCEYE 302 BİN LİRA CEZA

KONYA'da düzenlenen operasyonda, 2'si mühürlü 3 alkollü eğlence mekanındaki 48 kişiye, sosyal mesafe ve kısıtlamayı ihlalden 302 bin 400 lira ceza uygulandı.

KONYA'da düzenlenen operasyonda, 2'si mühürlü 3 alkollü eğlence mekanındaki 48 kişiye, sosyal mesafe ve kısıtlamayı ihlalden 302 bin 400 lira ceza uygulandı. İş yerlerinin sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde, 2'si kural ihlali nedeniyle daha önceden mühürlenmiş 3 eğlence mekanının açık olduğu bilgisini aldı. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda içerideki 48 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 302 bin 400 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahipleri K.Y., İ.A. ve L.T.'ye 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca K.Y. ve İ.A.'ya 'mühür bozma' suçundan da adli işlem başlatılıp, iş yerleri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı