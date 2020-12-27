Konya'da kısıtlama günü usulsüz avlanmak isteyen 2 kişi yakalandı
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Konya'da kısıtlama günü usulsüz avlanmak isteyen 2 kişi yakalandı

27.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:49
Konya'da kısıtlama günü usulsüz avlanmak isteyen 2 kişi yakalandı

Konya'da usulsüz ve kaçak yaban keçisi avı yapmak isteyen iki kişi, ekipler tarafından yakalandı.

Konya'da usulsüz ve kaçak yaban keçisi avı yapmak isteyen iki kişi, ekipler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av korumaya yönelik yaptıkları denetim ve kontrollerde, Gidengelmez Yaban Geliştirme Sahası yakınlarında avlanmaya gelen iki kişinin olduğunu tespit etti.

Kısıtlama gününde kaçak olarak avlanmaya teşebbüs ettiği belirlenen kişileri yaban keçilerine yaklaşamadan yakalayan ekipler, toplamda 3 bin 614 liralık para cezası uyguladı.

Avcıların takozsuz av tüfeklerine de el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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