Konya'da kış lastiği denetimleri başladı

KONYA (İHA) - Konya'da dün başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında; kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçları denetledi.

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi ile kaza sonucu ölümlerin ve ağır yaralanmaların önlenmesi için sürekli olarak trafik uygulamaları yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri, kentin giriş ve çıkış uygulama noktalarında kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi ticari faaliyet gösteren araçları tek tek durdurarak lastik kontrolü ve dişlerinin ölçümünü yaptı. Denetimlerde, lastikleri yasal standartlara göre 4 milimetre diş derinliğinden az olmayan ve standartlara uygun olan araçlar yolculuklarına devam etti.

Polis ekipleri tarafından araçları denetlenen sürücüler ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek "Lastik fiyatlarının arttığını bir kış lastiği bir candan daha pahalı değil. Bu uygulamalar bizler için. Çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesi gereğince 846 TL para cezası kesilecek. Kentin birçok noktasında trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak kış lastiği konusunda bilgilendirmede bulundu. Kış lastiği takmayan sürücülere ise 846 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - KONYA