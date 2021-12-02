Konya'da kış lastiği denetimleri başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da kış lastiği denetimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da kış lastiği denetimleri başladı

Konya'da dün başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında; kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçları denetledi.

KONYA (İHA) - Konya'da dün başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında; kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçları denetledi.

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi ile kaza sonucu ölümlerin ve ağır yaralanmaların önlenmesi için sürekli olarak trafik uygulamaları yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri, kentin giriş ve çıkış uygulama noktalarında kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi ticari faaliyet gösteren araçları tek tek durdurarak lastik kontrolü ve dişlerinin ölçümünü yaptı. Denetimlerde, lastikleri yasal standartlara göre 4 milimetre diş derinliğinden az olmayan ve standartlara uygun olan araçlar yolculuklarına devam etti.

Polis ekipleri tarafından araçları denetlenen sürücüler ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek "Lastik fiyatlarının arttığını bir kış lastiği bir candan daha pahalı değil. Bu uygulamalar bizler için. Çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesi gereğince 846 TL para cezası kesilecek. Kentin birçok noktasında trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak kış lastiği konusunda bilgilendirmede bulundu. Kış lastiği takmayan sürücülere ise 846 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - KONYA

Konya'da kış lastiği denetimleri başladı

Konya'da kış lastiği denetimleri başladı

Konya'da kış lastiği denetimleri başladı

Konya'da kış lastiği denetimleri başladı

Şanlıurfa'da şüpheli olay! Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldürüldü

Şanlıurfa'da şüpheli olay! Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldürüldü

 Elif'e ne oldu? Sevgilisi 'İntihar etti' dedi ama bıçaktaki detay soruşturmanın seyrini değiştirecek

Elif'e ne oldu? Sevgilisi "İntihar etti" dedi ama bıçaktaki detay soruşturmanın seyrini değiştirecek

 Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı

Anne atın telef olan yavrusunun başından bir an olsun ayrılmaması duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title