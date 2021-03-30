Konya'da kırmızı çizgi çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da kırmızı çizgi çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Konya'da kırmızı çizgi çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak için başlatılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Konya'da kırmızı çizgiler çekildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak için başlatılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Konya'da kırmızı çizgiler çekildi.

Türkiye genelinde bugün itibariyle, "Kırmızı çizgimizi çekiyoruz" farkındalık etkinliği öncesi polis ve jandarma ekipleri tüm yaya geçitlerinde çizgi işlemi yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Bakan Süleyman Soylu tarafından başlatılan, "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" etkinliği Konya'da da Vali Vahdettin Özkan tarafından çizgi çekilerek başlatıldı. Kırmızı çizgi çekilmesinin ardından konuşan Vali Vahdettin Özkan, insanların hayat haklarının korunmasının en öncelikli işleri olduğunu ifade ederek, "Bu çerçevede özellikle trafik güvenliği hepimiz açısından büyük bir ehemmiyet arz ediyor. İnsanların sakat kalmaması açısından ve konforlu bir hayat açısından güvenli bir trafik önceliğimiz. Bu sene özellikle yayalar kırmızı çizgimiz ve yayalara öncelik verme noktasında bir hassasiyet oluşturulması yönünde bakanlığımızın oluşturduğu bir atmosfer var. Bunu da hep beraber Konyalı hemşehrilerimizle icra ediyoruz. İnşallah trafikte hiçbir kazanın olmadığı, can kaybının olmadığı günlerde buluşacağız. Bunun için her birimize düşen vazifeleri yapacağız" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya'da kırmızı çizgi çekildi
Konya'da kırmızı çizgi çekildi
Konya'da kırmızı çizgi çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Aleyna Tilki Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da kırmızı çizgi çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:58:40. #1.14#
title