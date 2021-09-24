Konya'da kırlangıçların suya dalış yapması güzel görüntüler oluşturdu
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kırlangıçlar su kaynaklarına dalış yaparak ihtiyaçlarını gidermeleri güzel görüntüler oluşturuyor.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kırlangıçlar su kaynaklarına dalış yaparak ihtiyaçlarını gidermeleri güzel görüntüler oluşturuyor.
İlçede göçe hazırlanan kırlangıç sürüleri, doğada beslenmelerinin ardından su ihtiyaçlarını bölgedeki yakın su kaynaklarından temin ediyor.
Susuzluğunu gidermeye çalışan kırlangıçların, su ihtiyaçlarını sulara peş peşe dalış yaparak gidermeye çalıştığı gözlenirken, fotoğraf karelerine yansıyan bu görüntüler de ilgi çekiyor.
AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri