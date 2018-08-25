Konya'da Kereste Atölyesinde Yangın (3)

9 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ Konya'da Marangozlar Sanayi'de kereste ve dekorasyon atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra iş makinalarıyla müdahale edildi. Belediyelere ait itfaiye ve arazözlerin yanı sıra bazı fabrikalara ait arazözlerde müdahale destek oldu. AFAD ve Kızılay da bölgede yangına müdahale eden ekiplerin dumandan etkilenmemesi için maske, su ve ayran dağıttı. Yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu alevler tamamen söndürülürken, ağaç ürünlerinin çeşitli üretimlerini yapan 9 iş yeri de küle döndü. LPG'li bir forklifin patlaması sonucu yangının çıktığı ileri sürülürken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. AFAD ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından hasar- tespit çalışmasına başlayacak.