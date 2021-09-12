Konya'da kendisini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Konya'da kendisini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Konya'da kendisini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı

Konya'da kendisini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan, çok sayıda suçtan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Konya'da kendisini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan, çok sayıda suçtan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suçtan aranan H.S'nin (41) Konya Otogarı civarında aracıyla görülmesi üzerine takip başlattı.

Ekipler, 15 saat boyunca H.S'nin Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Dışkapı Sokak'ta park edilmiş aracına gelmesini bekledi.

Aracına binmesinin ardından takip edildiğini anlayan H.S, yaya olarak kaçmaya başladı.

Kovalamacanın ardından yakalanan firari hükümlünün üst aramasında iki sahte polis rozeti ele geçirildi.

Çok sayıda suçtan arandığı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi

H.S'nin kendisini polis, kamu görevlisi, bankacı, sigortacı ve kredi kurumu çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmak, resmi belgede sahtecilik, tehdit ve hakaret suçlarından çok sayıda aranmasının, 10 yıl kesinleşmiş hapis ile 10 bin lira adli para cezasının bulunduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan hükümlünün, Beyhekim Devlet Hastanesi'ndeki karantinasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya'da kendisini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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