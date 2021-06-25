Konya'da kendilerinden haraç istediğini öne sürdükleri kişiyi bıçakla öldüren 2 kardeş tutuklandı
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Konya'da kendilerinden haraç istediğini öne sürdükleri kişiyi bıçakla öldüren 2 kardeş tutuklandı

Konya'da kendilerinden haraç istediğini öne sürdükleri kişiyi bıçakla öldüren 2 kardeş tutuklandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da, kendilerinden haraç istediğini iddia ettikleri kişiyi bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı.

Konya'da, kendilerinden haraç istediğini iddia ettikleri kişiyi bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı.

İddiaya göre, Cemil Pekçıkmaz (35), 22 Haziran'da merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde, manav işleten Mustafa Y. (34) ve kardeşi Abdullah Y'den (31) haraç istedi.

Bunun üzerine kardeşler ile Pekçıkmaz arasında tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda Pekçıkmaz, bıçakla ağır yaralandı.

Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Pekçıkmaz, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kardeşleri kentte saklandıkları evde gözaltına aldı.

Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde, maktulün kendilerinden sürekli haraç istediğini, olay günü de bu yüzden kavga ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdullah Y, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Kimse bizim hakkımızı yiyemez, zorla çökemez." dedi.

İki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da kendilerinden haraç istediğini öne sürdükleri kişiyi bıçakla öldüren 2 kardeş tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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