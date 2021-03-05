Konya'da keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Konya'da keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

05.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:20
Konya'da keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde keçi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde keçi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Türkmen Mahallesi'nde Memduh Dumlu'ya ait üç keçinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Ereğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada keçileri çaldığı öne sürülen İ.Ç (38), E.Ç.(15) ile Ö.G. (23), gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ. Ç. tutuklandı, Ö.G ile E.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan keçiler, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Cansu Dere Cemal Hünal Hande Soral
Spor Ali Koç Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 19:21:49. #1.16#
title