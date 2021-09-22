Konya'da kazada yaralanan kadın 9 gün sonra hayatını kaybetti - Haberler
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Konya'da kazada yaralanan kadın 9 gün sonra hayatını kaybetti

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'da kazada yaralanan kadın 9 gün sonra hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kadın, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kadın, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

İlçe devlet hastanesine kaldırılan Hatice Hakbilen (49) tedavisi için Konya'daki hastaneye sevk edildi.

Tedavisi 9 gündür devam eden Hakbilen, hayatını kaybetti.

Olay

13 Eylül'de Altılar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Esma Hakbilen'in (30) kullandığı 42 GG 129 plakalı otomobil, Cebrail Demirok yönetimindeki 06 CIE 988 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile araçlardaki Hatice Hakbilen ve Ali Demirok yaralanmıştı.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
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