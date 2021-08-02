Konya'da kaza; sürücü ve oğlu yaralandı, kocası ve diğer oğlu öldü

KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobilin takla attığı kazada sürücü Rabia Tekmanlı (28) ile oğlu Kerem (1) yaralanırken, eşi Gökhan Tekmanlı (27) ve diğer oğlu Selim Ayaz (3) ise yaşamını yitirdi.