Konya'da kaza; sürücü ve oğlu yaralandı, kocası ve diğer oğlu öldü
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Konya'da kaza; sürücü ve oğlu yaralandı, kocası ve diğer oğlu öldü

Konya'da kaza; sürücü ve oğlu yaralandı, kocası ve diğer oğlu öldü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobilin takla attığı kazada sürücü Rabia Tekmanlı (28) ile oğlu Kerem (1) yaralanırken, eşi Gökhan Tekmanlı (27) ve diğer oğlu Selim Ayaz (3) ise yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobilin takla attığı kazada sürücü Rabia Tekmanlı (28) ile oğlu Kerem (1) yaralanırken, eşi Gökhan Tekmanlı (27) ve diğer oğlu Selim Ayaz (3) ise yaşamını yitirdi. 

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Konya- Ankara yolu Ömerhanlı Mahallesi yakınında meydana geldi. Rabia Tekmanlı (28) yönetimindeki 06 CMJ 277 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Rabia Tekmanlı, eşi Gökhan, çocukları Selim Ayaz ve Kerem Tekmanlı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yapılan ilk tedavilerin ardından Konya'ya sevk edilen yaralılardan Gökhan Tekmanlı hastanede, oğlu Selim Ayaz da sevk sırasında sağlık durumu ağırlaşınca yol üzerinde kaldırıldığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 


Konya'da kaza; sürücü ve oğlu yaralandı, kocası ve diğer oğlu öldü
Konya'da kaza; sürücü ve oğlu yaralandı, kocası ve diğer oğlu öldü
Konya'da kaza; sürücü ve oğlu yaralandı, kocası ve diğer oğlu öldü
Konya'da kaza; sürücü ve oğlu yaralandı, kocası ve diğer oğlu öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz

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