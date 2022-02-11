Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın psikolojik durumu araştırılacak

KONYA (AA) - Konya'da kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Yasak, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yasak, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Öldürülen Bekir Dağdeviren'in ailesinin avukatı, sanığın suçunun sabit olduğunu, en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Mecit ve Enes Dağdeviren de sanıktan şikayetçi olduklarını, hiçbir ceza indiriminden yararlanmamasını talep etti.

Sanık avukatı, müvekkilinin suç tarihinden önce psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, psikolojik durumunun ilgili merciler tarafından tespit edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın psikolojik olarak sağlığının tespitine ilişkin araştırma yapılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanında 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak'ın, daha sonra Erkanlı Sokak'ta bulunan Oto Sanayi Sitesi'ndeki dükkanda vurduğu kayınpederi Bekir Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalanan Yasak, tutuklanmıştı.