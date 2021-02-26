Konya'da kaybolan Aras Pomeranian köpek bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Aras fotoğrafları!
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Konya'da kaybolan Aras Pomeranian köpek bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Aras fotoğrafları!

26.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:25
Konya'da kaybolan Aras Pomeranian köpek bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Aras fotoğrafları!

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak kaybolan Poeranian cinsi köpek Aras konusu ele alınıyor. Konya'da kaybolan Aras Pomeranian köpek bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Aras fotoğrafları!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

KONYA'DA KAYBOLAN ARAS POMERANIAN KÖPEK BULUNDU MU?

23 Şubat Salı günü Konya'daki evlerinden çalınan 6 yaşındaki Aras köpek aranıyor. Evinden pek çok ziynet eşyasının da çalındığı söyleniyor. Aile ise sadece Aras'a ulaşmak istiyor.

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