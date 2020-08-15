Konya'da kayalıklarda sıkışan çoban köpeğini AFAD ekipleri kurtardı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeğini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.
15.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:20
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeğini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Gölyüzü Mahallesi'nde çobanlık yapan Kerim Türkmen, köpeğinin kayalıklara sıkışması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, köpeğin sıkıştığı kayalıklara indi.
Ekipler, çoban köpeğini sıkıştığı yerden zarar vermeden çıkararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA