Konya'da kauçuk ve sünger fabrikasında yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da kauçuk ve sünger fabrikasında yangın

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki sanayi bölgesindeki kauçuk ve sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'da kauçuk ve sünger fabrikasında yangın
18.06.2020 23:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:26

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki sanayi bölgesindeki kauçuk ve sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Konsan Sanayi Bölgesi 10728. Sokak'ta kauçuk ve sünger üretimi yapan bir fabrika, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler daha sonra tüm fabrikayı sardı. Yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Kılca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi.

"Herhangi bir can kaybımız yok"

Fabrikadaki yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Kılca, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerimiz olaya anında müdahale etti. Yine ilçe belediyelerimize ait çok sayıda arazöz ve tankerler de olay yerine geldi. Şu anda herhangi bir can kaybımız yok. Bir çatı çökmesi durumu söz konusu oldu. Allah'a şükür orada da bir can kaybımız yok. İçeride herhangi bir işçimizin bulunmaması da bizi sevindirdi. Çalışmalar neticesinde ise yangının çıkış nedeni belirlenecek."

Öte yandan fabrikada kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Terör örgütü PKK'ya başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi
Terör örgütü PKK'ya başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girdi
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Konya'da kauçuk ve sünger fabrikasında yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 00:26:05. #1.14#
title