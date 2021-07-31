Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da dün akşam saatlerinde evlerine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da dün akşam saatlerinde evlerine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Dedeoğulları ailesinin yaşadığı müstakil eve geldi. Evdeki silahlı saldırıda Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde geniş çaplı inceleme yaptı. Hayatını kaybeden 7 kişinin cansız bedeni evdeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otopsilerin tamamlanmasının ardından cenazeler ailenin yakınlarına teslim edildi. Hayataını kaybeden 7 kişi için merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde bulunan Saraçoğlu Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailenin yakınları, vatandaşlar, siyasi partilerden temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 7 kişinin cenaze namazları tek tek kılındıktan sonra omuzlara alınan tabutlar mezarlığa taşınarak cenazeler dualarla defnedildi.

Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ZANLI ARANIYOR

Evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, cinayetleri işleyen zanlının M.A. (33) olduğunu tespit etti. Zanlının Dedeoğulları ailesi ile geçtiğimiz aylarda yaşanan, yaralanan ve tutuklananların olduğu kavgada tutuklanan şahısların yakını olduğu öğrenildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı
Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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