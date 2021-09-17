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Konya'da karpuz hasadı başladı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'da karpuz hasadı başladı

Konya'nın Derebucak ilçesinde sonbahar döneminde hasat edilen karpuzlar üreticinin yüzünü güldürüyor.

Konya'nın Derebucak ilçesinde sonbahar döneminde hasat edilen karpuzlar üreticinin yüzünü güldürüyor.

Derebucak'ta Gembos Ovasında üreticiler tarafından alternatif ürün olarak karpuzun yanı sıra kavun üretimi de gerçekleştiriliyor.

Derebucak Pınarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Bozkurt, yaptığı açıklamada, Konya ve Antalya sınırlarında yer alan ovada 2018 yılından bu yana yaklaşık bin 500 dekarlık alanda karpuz ve kavun yetiştirdiklerini söyledi.

Burada Gembos Ovası çiftçileri olarak farklı türlerde karpuz ve kavun ürettiklerini belirten Bozkurt, şunları söyledi:

"Kendim de 35 dekarlık alanda karpuz yetiştiriyorum. Rekolte olarak dekar bazında 8 ton civarında karpuz, 4-5 ton aralığında da kavun alabiliyoruz. Eylül ayı itibariyle yetişen üründe artık hasat zamanı geldi. En son hasat karpuz bu bölgede kırılıyor ve tarladan direk olarak bölgede yaşayan insanlarımızın sofralarına kadar ulaşıyor. Aroması ve kalitesiyle ön plana çıktığı için çok tercih edilen ürünlerden karpuzda en düşüğü 15 kilogram karpuz, kavunda da 4 ila 8 kilogram ağırlığında ürün alıyoruz. Gembos Ovasında yetişen ürünler bu anlamda sonbahar mevsiminde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor."

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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