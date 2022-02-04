Konya'da karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık, aynı cezaya çarptırıldı.

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayram Şahin ile taraf avukatları katıldı.

Şahin, savunmasında, olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia ederek, önceki savunmalarını tekrarladı.

İddia makamı mütalaasında, sanık ile maktulün karı-koca olduklarını ve geçinemedikleri için ayrı yaşadıklarını belirterek, "Sanık, suç tarihinde üzerinde taşıdığı tabancayla maktulün yerini öğrenerek, çalıştığı iş yerine geldiği, hiçbir şey söylemeden maktule birden çok kez ateş ettiği, tabancadan çıkan mermilerin maktule isabet etmesiyle ölümüne neden olduğu ve sanığın üzerine atılı 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Mütalaada, üzerine atılı "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçunu işleyen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, " eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Şahin, 13 Mart 2020'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Şahin'in muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye gitmiş, tabancayla başından vurmuştu.

Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca ise polislerce yakalanmıştı. Bayram Şahin, geçen yıl görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.