Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi
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Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi

Konya'nın Ilgın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ile kızı hayatını kaybetti.

Konya'nın Ilgın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ile kızı hayatını kaybetti.

Çiğil Mahallesi'nde yaşayan Şerife Tuncel (96) ile kızı Zeynep Kalaycı (67), komşuları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenazeler, Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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