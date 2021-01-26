Karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi

Konya'da bir okul inşaatında bekçilik yapan Afganistan uyruklu, ısınmak için el arabası içerisinde yaktığı odunlardan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Konya'da bir okul inşaatında bekçilik yapan Afganistan uyruklu, ısınmak için el arabası içerisinde yaktığı odunlardan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Selçuklu ilçesinde yapımı devam eden bir ortaokul inşaatında bekçilik yapan Qurtadullah Aslami (31), okula gelen görevliler tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aslami'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aslami'nin, inşaatı devam eden okulda elektrikler kesilince ısınmak için el arabası içerine odun yakıp bir odada uyuduğu, çıkan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aslami'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler