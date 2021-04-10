Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1ölü

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Doğanhisar ilçesi Konakkale Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Arslan (59) ve B.A. (59) evlerinde yakmış oldukları sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Hüseyin Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesi olan B.A. ise Doğanhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı