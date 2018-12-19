Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi.

Beyören Mahallesi'ne bağlı Deveağıl Yaylası'nda ikamet eden Koçak ailesinden haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cennet Koçak'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Karbonmonoksit gazından etkilenen baba Deniz (26) ve 7 aylık kızları Eşenur Koçak, sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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