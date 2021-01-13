Konya'da karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi
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Konya'da karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi

13.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:26
Konya'da karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi zehirlendi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinden beri etkili olan şiddetli rüzgardan, Hamidiye Mahallesi'ndeki 4 katlı bir sitenin çatısının bir bölümü uçtu.

Elektrik hatlarını koparıp yol üzerine düşen çatı, park halindeki 3 araca zarar verdi. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahalle de bir süre karanlıkta kaldı.

Çevre sakinleri, durumu polis, MEDAŞ, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.

Çevre sakinlerinden Metin Telli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karşı binadaki çatı, elektrik telleriyle yola düştü. Komşularımıza bildirdik, park halindeki araçlarını çektirdik. Yaralımız yok, araçlarda ve bina çatısında ciddi hasar var. Yol ulaşıma kapalı durumda. Allah beterinden korusun." diye konuştu.

Öte yandan, fırtına nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen, aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kuvvetli lodos ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu

Kadınhanı ilçesinde ise, dünden beri etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve araçta hasar oluştu.

Evlerin çatısının uçması yollardaki araçlara da zarar verdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Bazı evlerde elektrik hatlarında küçük çaplı yangın çıktı. Zarar gören ev ve çiftliklerde hasar tespit çalışmaları yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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