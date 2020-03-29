Konya'da karantinadaki umrecilerin tahliyesi ertelendi Konya'da yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük karantina sürecini sona eren umrecilerin tahliyesi ertelendi.

Konya'da yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük karantina sürecini sona eren umrecilerin tahliyesi ertelendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında, umre ziyaretinden dönen yaklaşık 2 bin 200 kişi Konya'ya getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında karantina altına alınmıştı. Bugün 14 günlük karantina süresi sona erdi. Karantina süresinin dolmasına rağmen test sonuçları tamamlanmadığı için umrecilerin tahliyesinin ertelendiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yurt çevresinde aldığı güvenlik önlemi sürerken gün içerisinde yurtlara ambulansların gelip gittiği gözlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA