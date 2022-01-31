Konya'da kar yağışı yeniden başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da kar yağışı yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı, Yasin Can - Genel
 - Güncelleme:

Konya'da kar yağışı yeniden başladı Kent genelinde bazı yollarda tırların geçişine izin verilmiyor Konya'da gece yarısı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

KONYA (İHA) - Konya'da kar yağışı yeniden başladı

Kent genelinde bazı yollarda tırların geçişine izin verilmiyor

KONYA - Konya'da gece yarısı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde sisin de etkili olduğu kentte bazı yollarda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya'da kar yağışı gece yarısı başladı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı kentte halen etkisini sürdürürken şehir beyaza büründü. Yüksek kesimlerde sisin de etkili olduğu Konya'da özellikle kara yollarında polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekipleri yollarda kar kürüme çalışması yaparken, kara yolları ekipleri de şehirler arası yollarda yol açma çalışması yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde bazı araç sürücüleri trafikte seyretmekte güçlük çekti. Halen etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Konya - Afyonkarahisar, Konya - Beyşehir karayollarında çekici ve benzeri araçların geçişine izin verilmiyor. Otomobil sürücülerini de bir bir durduran polis ekipleri araçlarda kış lastiği kontrolü yaptıktan sonra uyararak gönderiyor.

Konya'da kar yağışı yeniden başladı

Konya'da kar yağışı yeniden başladı

Konya'da kar yağışı yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Genel

Tragger, Polis, Konya, kar, Genel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title