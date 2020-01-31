Konya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı etkiledi
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Konya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı etkiledi

KONYA'nın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

31.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:16
Konya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı etkiledi

'nın ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler tehlikeli anlar yaşarken, bir TIR sürücüsü ise buzlanma nedeniyle kayan minibüsü fark ederek, son anda çarpmaktan kurtuldu. Ereğli ilçesinde yağan kar ve buzlanma, ulaşımı olumsuz etkiledi. Konya- Adana karayolu Kesmez mevkisinde bir minibüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı. Arkasından gelen ve durumu fark eden bir sürücü aracını durdururken, bir TIR ise son anda çarpmayıp yanından geçti. O an sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir mahallede kara saplanan kamyon ise iş makinası yardımıyla kurtarıldı.


Kaynak: DHA
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