Konya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
15.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:18
Konya'da kar yağışı etkili oluyor.
Konya'da kar yağışı etkili oluyor.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bölge trafik ekipleri, denetimlerini artırdı.
Seydişehir Marangozlar Kavşağı'nda yapılan uygulamada, çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar, petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.
Karayolu ekiplerinin bölgede tuzlama çalışması devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun