KONYA (İHA) - Konya'da kar yağışı sevince dönüştü

KONYA - Konya'da dün gece başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürünürken, kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Konya, uzun zamandır beklediği kar yağışına kavuştu. Dün gece başlayan yağış etkisini devam ettiriyor. Beyaza bürünen kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, bazı ilçelerde yarım metreyi aştı. Kar keyfini dışarıya çıkarak çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ve çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaptı. Kar nedeniyle parka çıkan Mehmet Ali Duman, "Allah kar verdi, güzel oldu. Hakikaten Konya'mızın ihtiyacı vardı bu suya. Halk olarak çok sevinçliyiz. Rabbime sonsuz şükürler, sonsuz dualar ediyoruz. Herkes sevinçli, heyecanlı şu anda. Konyalı olarak biz de sevindik" dedi.

Parka gelerek kardan adam yapan Sami Kılıç da, "Çok uzun zamandan beri kar yağmıyordu ve biz Konya'da bu aktiviteyi yapamıyorduk. Bundan dolayı da aslında biraz üzülüyorduk. Kar çok güzel yağdı. Kardan adam yapıyoruz çocuklarla birlikte. Gayet keyifli oluyor bence, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kendilerini dışarıya atarak kar topu ve kardan adam yapan çocuklar ise, çok mutlu olduklarını, eğlendiklerini ve okulların tatil olmasını beklediklerini söylediler.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bazılarının dalları kırıldı. Hazırlıklarını günler öncesinde tamamlayan belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yolları açık tutmak için 31 ilçede 24 saat esasına göre kar mesai yapıyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli olunması uyarısında bulunurken, Konya'da kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.