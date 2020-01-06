Konya'da kar yağışı

06.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:12

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Konya-Antalya ve Seydişehir-Konya karayolundaki çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, trafikte de aksamalara neden oluyor.

Bölgenin tamamında etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bölge trafik ekipleri, Seydişehir-Antalya ve Seydişehir-Konya karayolunda çekici türü araçların geçişine izin vermiyor. Diğer araçların da zincirsiz geçmelerine izin verilmiyor.

Alacabel Mevkisi'nde kar kalınlığı bir metreyi bulurken, karayolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kürüme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA