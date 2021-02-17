Konya'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 14 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlardaki 14 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Konya'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlardaki 14 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Kestel mevkisinde, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan araçların olduğu ihbarını alan AFAD ekipleri, harekete geçti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu ve Kadınhanı belediyelerinin de desteğiyle açılan yoldan bölgeye intikal eden arama kurtarma ekipleri, araçlarında mahsur kalan 14 kişiyi kurtardı.

Bölgeden tahliye edilen ve çoğunluğu bir rüzgar paneli şantiyesinde çalıştığı öğrenilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler