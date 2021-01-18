Kar ve tipi etkili oluyor
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Kar ve tipi etkili oluyor

18.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:22

Konya'da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Konya'da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışı sonrası ana arter ve caddeler dışında her yer beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar kent merkezinde yolda yürümekte güçlük çekerken, şehirde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü şehirde, Konya Büyükşehir Belediyesi, refüjlerde ve yollarda tuzlama çalışması başlattı.

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Konya'nın bağlantısı olduğu Antalya, Adana, Aksaray ve Afyonkarahisar kara yollarının trafiğe kapanmasını engellemek için çalışmalar yürütüyor.

Mahalle aralarında ise kar yağışının tadını çocuklar çıkardı. Uzun zamandır kar bekleyen çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.

Kar ve tipi etkili oluyor
Kar ve tipi etkili oluyor
Kar ve tipi etkili oluyor
Kar ve tipi etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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