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Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

AA, Melike Keskin - Güncel
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Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.

KONYA (AA) - Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası kara yollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya-Adana, Konya-Ankara, Konya-Afyonkarahisar kara yollarında araç geçişine izin verilmiyor.

Konya-Beyşehir yolu ise sadece otobüs ve çekicilere açık tutuluyor.

Konya-Aksaray ve Konya-Antalya kara yolları da akşam saatleri itibarıyla trafiğe kapatıldı.

AA / Melike Keskin - Güncel

Konya, kar, Güncel, Haberler

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