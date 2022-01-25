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Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya-Cihanbeyli ve Konya-Seydişehir kara yollarında kar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

CİHANBEYLİ, KONYA (AA) - Konya- Cihanbeyli ve Konya- Seydişehir kara yollarında kar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde aralıklarla devam eden kar, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Bölge trafik ekiplerince, Konya-Cihanbeyli kara yolunda, her iki yöne de çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Konya-Seydişehir kara yolu da her iki yönden çekici ile yolcu otobüslerinin geçişine kapatıldı. Seydişehir-Antalya kara yolu ise sadece çekici türü araçlara kapatıldı.

Öte yandan, Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için çalışmasını sürdürüyor.

Polis, yolu kullanacak sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

Seydişehir, Cihanbeyli, Konya, kar, Güncel, Haber

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