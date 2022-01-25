Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

CİHANBEYLİ, KONYA (AA) - Konya- Cihanbeyli ve Konya- Seydişehir kara yollarında kar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde aralıklarla devam eden kar, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Bölge trafik ekiplerince, Konya-Cihanbeyli kara yolunda, her iki yöne de çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Konya-Seydişehir kara yolu da her iki yönden çekici ile yolcu otobüslerinin geçişine kapatıldı. Seydişehir-Antalya kara yolu ise sadece çekici türü araçlara kapatıldı.

Öte yandan, Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için çalışmasını sürdürüyor.

Polis, yolu kullanacak sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.