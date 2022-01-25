Konya'da kar ulaşımı etkiliyor

KONYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Hava yolu ulaşımında ise İstanbul seferini yapan uçaklar iptal edildi. Yağan karla beyaza bürünen kentte, güzel görüntüler de oluştu.

Kentte gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle bazı yollarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları ulaşımda aksamalara neden oldu. Kenti diğer illere bağlayan yollarda da polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.