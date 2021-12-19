Konya'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Konya'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Konya'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya merkez ve ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

KONYA (AA) - Konya merkez ve ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyyit Ali Büyük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tamamı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Konya merkeze bağlı 24 ilçede, 20 Aralık Pazartesi günü eğime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Buna göre merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay ile Cihanbeyli, Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Derebucak, Çeltik, Derbent, Hadim, Taşkent, Sarayönü, Yalıhüyük, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir, Beyşehir ve Çumra ilçelerinde eğitim çevrim içi gerçekleştirilecek.

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AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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