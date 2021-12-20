Konya'da kar nedeniyle 9 ilçede yarın uzaktan eğitim yapılacak - Haberler
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Konya'da kar nedeniyle 9 ilçede yarın uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da kar nedeniyle 9 ilçede yarın uzaktan eğitim yapılacak
AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya'da hafta sonundan itibaren etkili kar yağışı nedeniyle 9 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.

ALTINEKİN, KONYA (AA) - Konya'da hafta sonundan itibaren etkili kar yağışı nedeniyle 9 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle merkez ilçeler Karatay, Meram, Selçuklu ile Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21 Aralık Salı eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Hafta sonu ektili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 26 ilçede yüz yüze eğitim yapılamamıştı.

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AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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