Konya'da Kar, Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıkardı

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Konya'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Konya'da gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent genelinde güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı nedeniyle ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, kar özellikle çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Beyaza bürünen kentte, bazı vatandaşlar işe gitti, bazı vatandaşlar da tatil günü karın ve manzaranın tadını çıkardı.

Mevlana Meydanı'nda ortaya çıkan görsel şölen dolayısıyla vatandaşlar fotoğraf çekti, temiz havada yürüyüş yaptı.

Karın tadını çıkaran vatandaşlardan 37 yaşındaki çiftçi Raşit Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşıyla birlikte Medrese Mahallesi'ndeki evinden Mevlana Meydanı'na kadar yürüyüş yaptığını söyledi.

Sabah kar sevinciyle uyandıklarını dile getiren Ölmez, "Bizim için kar 'bereket' demek. Biz çiftçiyiz, dördüncü, beşinci aya kadar, mahsulümüzün yetişmesi, yer altı sularımızın çoğalması için kar, yağmur bekliyoruz, dua ediyoruz." diye konuştu.

Çocuklarının da kar topu oynamak için dört gözle kar beklediğini dile getiren Ölmez, "Çocuklarımız için sevinç olan kar, beyaz rengiyle bizim için de masumiyet demek." dedi.

Güvenlik görevlisi olan ve nöbete giden 45 yaşındaki Mehmet Öztürk de ulaşımda bir aksama yaşanmadığı için sevindiğini söyledi.

Karın en çok çocukları mutlu ettiğini belirten Öztürk, "3 Çocuğum var. Sabah karla uyanınca çok mutlu oldular. Kar berekettir, güzeldir. Biz de köylü çocuğu olduğumuz için karı severiz." ifadelerini kullandı.

Mevlana Meydanı'nda kar yağışının ortaya çıktığı güzel görüntüleri ölümsüzleştiren amatör fotoğrafçılar da şehre karın çok yakıştığını, Mevlana Meydanı'nın karlar altında çok güzel göründüğünü söyledi.

Kaynak: AA