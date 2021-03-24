Konya'da kar etkili oluyor
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Konya'da kar etkili oluyor

24.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:40
Konya'da kar etkili oluyor

Konya'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Konya'da gece saatlerinde başlayan ve gün içinde etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Konya'da dün sağanak, yerini gece saatlerinde kara bıraktı. Şehirde yaşayanlar, sabah saatlerinde beyaz örtüyle karşılaştı. Gün içinde eriyen kar, akşam saatlerinde yeniden etkisini artırdı.

Kentin tarihi ve turistik yerleri beyaza büründü, sokaklarda park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Hava sıcaklığının termometrelerde 2 dereceyi gösterdiği kentte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, kent merkezinden görülebilen dağların zirveleri ve yüksek kesimlerdeki kar, doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Leylekler Vadisi beyaza büründü

Beyşehir ilçesinde de etkili olan karın ardından leyleklerin yuvaları da beyaz örtüye büründü.

İlçedeki Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi'nde, yağan kar sonrasında güzel görüntüler oluştu.

Yeşildağ ve Adaköy mahallelerindeki leyleklerin ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvaları kar örtüsü altında kaldı.

Beyşehir Gölü'nde kar güzelliği ise havadan görüntülendi. Tarihi köprü ve göl kıyılarının beyaza bürünen görüntüsü izleyenleri mest etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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