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Konya'da kar esareti sürüyor (4)

Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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Konya'da kar esareti sürüyor (4)

KONYA YOLU AÇILDIAksaray'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün saat 20.00'den itibaren ulaşıma kapanan ve kenti Konya'ya bağlayan yol, saat 16.30 sıralarında yeniden açıldı.

AKSARAY (DHA) - KONYA YOLU AÇILDI

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün saat 20.00'den itibaren ulaşıma kapanan ve kenti Konya'ya bağlayan yol, saat 16.30 sıralarında yeniden açıldı. Yolda tuzlama ve kar temizleme çalışmaları devam ederken, yurtlarda bekleyen sürücü ve yolcuların dönmesiyle otobüsler de trafik polisi eşliğinde Konya'ya doğru yola çıkarıldı. ?


Konya'da kar esareti sürüyor (4)

Konya'da kar esareti sürüyor (4)

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Aksaray, Konya, kar, Güncel, Haberler

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