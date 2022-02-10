Konya'da kar esareti sürüyor (4)

AKSARAY (DHA) - KONYA YOLU AÇILDI

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün saat 20.00'den itibaren ulaşıma kapanan ve kenti Konya'ya bağlayan yol, saat 16.30 sıralarında yeniden açıldı. Yolda tuzlama ve kar temizleme çalışmaları devam ederken, yurtlarda bekleyen sürücü ve yolcuların dönmesiyle otobüsler de trafik polisi eşliğinde Konya'ya doğru yola çıkarıldı. ?