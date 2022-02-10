KONYA'YI KOMŞU İLLERE BAĞLAYAN YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

ISPARTA (DHA) - Konya'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle saat 20.30 sıralarında kenti komşu illere bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta karayolları kapatılmıştı. Yollar bugün saat 11.30'dan itibaren kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yine aynı saatlerde kapanan kenti Ankara ile Aksaray'a bağlayan kara yolları ise saat 13.00'den itibaren kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Özellikle Konya- Ankara kara yolunda ise çok sayıda TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kayıp, maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, şiddetli rüzgar nedeniyle yaz aylarında sık sık kum fırtınasının yaşandığı Ankara kara yolunda incelemelerde bulundu. Vali Özkan, karla mücadele kapsamında 6 bin personelin görev yaptığını belirterek, "Bu yağışlar Konya'mız için bir bereket; ama Konya'dan Aksaray, Adana, Afyon, Antalya, Ankara ve Isparta yolları yüksek riskli derecede buzlanma, don ve fırtına sebebiyle karla mücadelenin neredeyse imkansız hale geldiği bir gece yaşadık. Buna rağmen kriz merkezimiz 6 bin personelle çalıştı. Tüm belediyelerimiz, jandarma ve emniyetimiz seferber oldu. STK'lar ile birlikte organize bir şekilde 6 bin personelle sabaha kadar çalıştık." dedi.

600 İHBARDAN 400'Ü SONUÇLANDI

Acil çağrı merkezine gelen 600 ihbardan 400'ünü başarıyla sonuçlandırdıklarını ifade eden Özkan, "Şu anda bütün yollarımızı açmış olduk. Şimdiye kadar kriz merkezimize 600'e yakın çağrı düştü. Bu ihbarlardan 400 tanesi sonuçlandı diğer 200'ünde ise halen alanda ekiplerimiz ihbarları sonuçlandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz durum analizi yaparak anında müdahale etmektedir. İçişleri Bakanımız, AFAD Başkanımız ile sabaha kadar çalışmaları bizimle takip ettiler. Vatandaşlarımızın ulaşım hakkı, iletişim hakkı ve diğer hizmetlerimizin sunulması için herkes seferberdi. 152 adet dış mahallemizin ulaşımın kolaylaşması için yol açma çalışmaları devam ediyor. Ankara, Adana, Antalya, Aksaray, Afyon ve Isparta ağırlıklı olarak açmış olduk. En azından geçişlerini vermiş olduk. Buradaki (Ankara kara yolu) iki şeridi açma çalışmalarımız etkili bir şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar dün akşamdan bu saat itibari ile 266 vatandaşımız çağrı merkezimizden faydalanarak güvenli bölgeye alındı. 132 araç yolda kalmıştı, bu araçlar da güvenli yere alındı. Vatandaşlarımızdan şehir merkezine getirilen 200 kişi şehir merkezindeki otellere yerleştirildi. Belediyelerimiz, AFAD ve Kızılay 10 bin vatandaşa beslenme yardımında bulundu. Sağlık ve haberleşme ekiplerimiz de koordineli bir şekilde hala sahada çalışmaktadır. " şeklinde konuştu.