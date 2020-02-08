Konya'da kapalı yollar ulaşıma açıldı

08.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:58

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar trafiğe açıldı.

Kent genelinde dün gece etkili olan kar, tipi ve buzlanma sebebiyle Konya-Ankara ve Konya-Afyonkarahisar kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Konya-Antalya kara yolunda gece geç saatlere kadar buzlanma etkili olduğu için çekicilerin ve tırların geçişlerine izin verilmedi. Karayolları ekiplerinin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışması sonrası sabah saatlerinde kent çıkışlarında bekletilen çekici ve tırların geçişi serbest bırakıldı.

Karayolları ekiplerinin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından Konya'yı Ankara ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında da yeniden ulaşım sağlandı.

Kaynak: AA