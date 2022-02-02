Konya'da kanalizasyona düşen köpek yavrusu 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
AA, Savaş Güler - Güncel
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, kanalizasyona düşen köpek yavrusu, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, kanalizasyona düşen köpek yavrusu, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Horozluhan Mahallesi Süha Sokak'ta vatandaşlar, kanalizasyondan köpek sesi gelmesi üzerine durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ekipleriyle yürüttüğü ortak çalışmada, kanal görüntüleme cihazıyla köpek yavrusunun yerini belirledi.
Kepçeyle yapılan kazının ardından hayvan, kanalizasyondan çıkarıldı.
Köpek, hayvan ambulansı Canbulan'daki ilk müdahalenin ardından, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
AA / Savaş Güler - Güncel