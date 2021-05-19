Konya'da kanala düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
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Konya'da kanala düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Konya'da kanala düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Derebucak ilçesinde su kanalına düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde su kanalına düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Mehmet Çiftçi idaresindeki 57 HC 997 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırıp içerisinde su akışı olmayan kanala düştü.

Sürücü ile araçtaki Yahya, Senem ve Ayşe Çiftçi sıkıştı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içinden çıkarılan yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Yahya Çiftçi, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Konya'da kanala düşen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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