Konya'da kanala akan üreme dönemindeki sazanlar ağlarla Beyşehir Gölü'ne taşındı
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Konya'da kanala akan üreme dönemindeki sazanlar ağlarla Beyşehir Gölü'ne taşındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kanala akan üreme dönemindeki anaç sazanlar, ağlarla toplanarak, yeniden Beyşehir Gölü sularına bırakıldı.

Konya'da kanala akan üreme dönemindeki sazanlar ağlarla Beyşehir Gölü'ne taşındı
20.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:50

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kanala akan üreme dönemindeki anaç sazanlar, ağlarla toplanarak, yeniden Beyşehir Gölü sularına bırakıldı.

Üreme dönemi olması dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında üç ay süreyle su ürünleri avlanma yasağı uygulanan Beyşehir Gölü'nden, Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) kanalına akan anaç sazan balıkları, balıkçı ağlarıyla toplanıp tekrar göle salınıyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışmalara, yöredeki gönüllü balıkçılar ile zabıta ekipleri de destek veriyor.

Toplanan ve kasalara doldurularak göl kıyısına taşınan anaç sazanlar, Jandarma Burnu mevkisindeki sahilde Beyşehir Gölü sularıyla buluşturuldu.

Gölden kanala balık akışı olduğu müddetçe benzer çalışmaların bundan sonra da devam edeceği belirtildi.

Öte yandan vatandaşlar ve balıkçılar, yürütülen çalışmalardan dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirerek, gölden kanala akan balıkların zayi olmaması ve üreme dönemi nedeniyle korunması için farklı önlemler alınmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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