Konya'da Kamyonun Çarptığı Engelli Hayatını Kaybetti

Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Hasan O. (52) yönetimindeki 42 HV 481 plakalı kamyon, Ereğli-Konya karayolu Toptancılar Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli Gürkan Yıldız'a (43) çarptı.



Ağır yaralanan Yıldız, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürkan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.