Konya'da kamyonun çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da kamyonun çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Konya'da kamyonun çarptığı bisikletli ağır yaralandı
AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde süt kamyonunun çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde süt kamyonunun çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Celal Pala idaresindeki 42 V 8404 plakalı süt kamyonu, Talatpaşa Mahallesi Ömer Halis Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen Doğan Ergül'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Doğan Ergül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da kamyonun çarptığı bisikletli ağır yaralandı

AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title