Konya'da kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Konya'da kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Konya'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
02.07.2020 19:40 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:44

Konya'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi İstikamet Caddesi kamyon garajı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 42 S 9944 plakalı kamyon ile Ahmet Sağlık (16) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Sağlık ambulansla Medova Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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